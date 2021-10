จีน-สหรัฐฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองออนไลน์ ฉลอง 72 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในคืนวันที่ 28 กันยายน สถานเอกอัครราชทูตจีนในสหรัฐฯ พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่จีนในนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส และชิคาโก ได้จัดงานเลี้ยงรับรองออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต ฉิน กัง กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการแห่งรัฐด้านเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก แดเนียล คริทเทนบริงค์, ประธานคณะกรรมการแห่งชาติคณะกรรมการความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน (NCUSCR) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เจคอบ ลิว , ประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-จีน (USCBC) เครก อัลเลน และ ประธานมูลนิธิ Florence Fang Family Foundation ฟลอเรนซ์ ฝาง ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีการต้อนรับออนไลน์เริ่มต้นด้วยเพลงชาติจีนที่เคร่งขรึม ตามด้วยวิดีโอจับมือเพื่อประชาชนให้การต้อนรับแขกทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกับสถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่จีนทางออนไลน์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติ ปีที่ 72 ของจีน และแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแลและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในระยะยาวเอกอัครราชทูตฉินกล่าวว่าในช่วง 72 ปีที่ผ่านมาชาวจีนหลายสิบล้านคนทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและกล้าหาญเพื่อสร้างประเทศของตน พวกเขาได้รับการทดสอบโดยความยากลำบากและพิสูจน์โดยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ จีนจึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากการยืนหยัดสู่การเติบโตที่มั่งคั่งจนแข็งแกร่งและกำลังอยู่ในเส้นทางแห่งการฟื้นฟูเอกอัครราชทูตฉินชี้ให้เห็นว่า ปีที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญที่มีผลกระทบยาวนานในการพัฒนาของจีน จีนฉลองครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ก่อตั้งเมื่อ 100 ปีที่แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีน อยู่ในจุดสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นในการก่อตั้งภารกิจในการแสวงหาความสุขเพื่อประชาชนและการฟื้นฟูชาติ พรรคฯ ได้นำพาชาวจีนไปสู่ความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนา และมีส่วนสำคัญต่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของโลกประเทศจีนได้บรรลุภารกิจที่ยากลำบากในการขจัดความยากจนโดยสิ้นเชิง และกำลังอยู่ในทางที่จะบรรลุเป้าหมายของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ประเทศจีนได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของแผนห้าปีที่ 14"เราจะสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ ประเทศจีนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ เราทำงานร่วมกับผู้คนจากทุกประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทาย แสวงหาการพัฒนา และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และเราได้สร้างคุณูปการใหม่ๆ เพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก" เอคอัครราชทูต กล่าวและเน้นว่า "ไม่ว่าจีนและสหรัฐฯ สองประเทศหลักที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระบบสังคมและขั้นตอนการพัฒนาต่างกัน เลือกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหรือความขัดแย้งและการเผชิญหน้า ชอบความร่วมมือแบบชนะ-ชนะ หรือเกมผลรวมศูนย์ คำนึงถึงสวัสดิภาพของ สองชนชาติและอนาคตของโลก""จีนจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสอง และทำงานร่วมกับสหรัฐฯ บนพื้นฐานของการเคารพข้อกังวลหลักของกันและกัน รวมทั้งจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม การประสานงานและความร่วมมือระดับทวิภาคีและในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพื่อให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ กลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องของการพัฒนาที่มั่นคงโดยเร็วที่สุด"เอกอัครราชทูต ฉิน ยังได้เชิญนักกีฬาชาวอเมริกันอย่างจริงใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกปี 2022 ที่ปักกิ่งและขอให้นักกีฬาจีนและอเมริกันโชคดีมีชัยในการแข่งขัน!ได้กล่าวในนามผู้แทนของสหรัฐอเมริกา "ขอแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาชนจีนเฉลิมฉลองวันชาติและขออวยพรให้ทุกท่านมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง"กล่าวว่า "จีนประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างยอดเยี่ยมตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และผู้คนหลายร้อยล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจนและความยากลำบากอย่างหนัก ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามีความสำคัญมากกว่าที่เคย สหรัฐอเมริกาและจีนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้ความสัมพันธ์มีเสถียรภาพและเคลื่อนไปในทิศทางที่มีประสิทธิผล การอภิปรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับผู้นำลงไป มีความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งและบรรลุความก้าวหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก"กล่าวว่าชุมชนธุรกิจในสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับจีนเป็นอย่างมาก และหวังว่าจะได้กระชับความร่วมมือให้มากขึ้น บริษัทที่เป็นสมาชิก USCBC พร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า พนักงาน และเพื่อนฝูงในประเทศจีน เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งประเทศและประชาชนของเรา"ในนามของชุมชนชาวจีนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ได้ส่งความปรารถนาดีสู่วันชาติ ปีที่ 72 ของจีน เธอกล่าวว่า "จีน-สหรัฐฯ ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุด หวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสร้างโลกที่สงบสุขและอนาคตที่สดใสของมนุษยชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลในสหรัฐฯ มีสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายกับจีน โดยหวังให้ชาติจีนฟื้นความรุ่งเรืองขึ้นใหม่ ร่วมกันกับความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอเมริกา ขอสนับสนุนการพัฒนาของจีนและส่งเสริมจีน-สหรัฐฯ ต่อไป เพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร"หลังจากกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูต ฉินกัง และแขกชาวอเมริกัน ศิลปินจากจีนและสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมชมการแสดงออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม โดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tianjin Juilliard School และ Juilliard School ในบทเพลง Beethoven's String Quartet No. 6 ใน B-flat Major ยังมี บทเพลง Romance and Dance ประพันธ์โดยนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเชื้อสายจีน เฉินอี้ และบรรเลงโดยนักดนตรี National Symphony Orchestra และอื่น ๆ ก่อนที่งานเลี้ยงปิดท้ายด้วยการถ่ายทอดการแสดงแสงสีทั่วเมืองจีนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเพลง Ode to the Motherland