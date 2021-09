“ปักกิ่ง” ประกาศจะขัดขวางทุกทางไม่ให้ “ไต้หวัน” เข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP

เอพีรายงานวันนี้(29 ก.ย)ว่า สำนักงานด้านกิจการไต้หวันประจำคณะครม.กล่าวในวันพุธ(29)ว่า การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีรอบมหาสมุทรแปซิฟิกใหม่ 11 ชาติ CPTPP ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership อยู่บนพื้นฐานหลักการนโยบาย “จีนเดียว”“เราต่อต้านการเข้าร่วมของไต้หวันในข้อตกลงการค้าของลักษณะอย่างเป็นทางการใดๆหรือการลงนามในข้อตกลงทางการค้าอย่างเป็นทางการ” จู เฟงเลียน( Zhu Fenglian) โฆษกกล่าวทั้งนี้ปักกิ่งที่ผ่านมาอ้างว่า ไต้หวันถือเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน และปฎิเสธที่จะยอมรับรัฐบาลไทเปของไต้หวันและยังเพิ่มการโดดเดี่ยวให้กับรัฐบาลไทเปของประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวินที่ให้การสนับสนุนการประกาศตัวเป็นอิสระและเมื่อวันที่ 23 ก.ยที่ผ่านมาไต้หวันแถลงการณ์ยื่นใบสมัครเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP เกิดขึ้น 1 สัปดาห์หลังจากจีนได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมกับข้อตกลงการค้าเสรี CPTPPทั้งนี้พบว่าหลังจากที่อังกฤษลาออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วพบว่าอังกฤษกำลังแสวงหาหนทางเพื่อเข้าร่วมกับ CPTPP เช่นกันเอพีชี้ว่า ความเห็นของจูออกมาหลังจากก่อนหน้าทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน จ้าว ลีเจียน (Zhao Lijian) ชี้ว่า “จีนขอต่อต้านอย่างรุนแรงของข้อตกลงทางการใดๆระหว่างไต้หวันและชาติอื่นๆรวมไปถึงการเข้าถึงของไต้หวันต่อข้อตกลงหรือองค์การอย่างเป็นทางการ”อย่างไรก็ตาม ไทเปคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าแล้วว่าทางปักกิ่งต้องออกมาขัดขวางการเข้าร่วมของตัวเอง ไทเปชี้ว่าสถานภาพของไต้หวันเป็นประชาธิปไตยและมีระบบเศรษฐกิจทางตลาดสมควรที่จะคิดรวมว่าเป็นสิ่งที่ดีของไต้หวันเอพีรายงานว่าทั้งนี้ไต้หวันใช้ชื่อ Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu ซึ่งเป็นชื่อที่ไต้หวันใช้เข้าร่วมองค์การค้าโลก WTO เมื่อปี 2002 นอกจากนี้ยังพบว่าชื่อนี้ได้ถูกไทเปใช้ในการลงนามข้อตกลงพันธมิตรเศรษฐกิจสิงคโปร์-ไต้หวัน(Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership :ASTEP)