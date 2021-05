ยอดผู้เสียชีวิตอินเดียทะลักเกิน300,000คน สื่อมะกันปลุกผีข่าวไวรัสหลุดจากแล็บอู่ฮั่น

ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายวันจากโรคโควิด-19 ในอินเดีย แข่งกันเพิ่มขึ้นทำสถิติตลอดไม่กี่สัปดาห์มานี้ และกระทรวงสาธารณสุขรายงานเมื่อวันจันทร์ (24 พ.ค.) ถึงสถานการณ์รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่า มีผู้เสียชีวิต 4,454 คน ถือเป็นสถิติสูงสุดอันดับ 2 นับจากเมื่อวันพุธ (19) ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 4,529 คนจากตัวเลขล่าสุดนี้ ทำให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตของอินเดียพุ่งทะลุหลัก 300,000 ไปอยู่ที่ 303,720 คน ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมก้เพิ่มเป็นกว่า 26.7 ล้านคน จำนวนคนตายนั้นพุ่งขึ้นฮวบฮาบในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นคือสูงขึ้นถึงราว 50,000 คนผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า ตัวเลขจริงๆน่าสูงกว่านี้มาก โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ไวรัสโคโรนาลุกลามจากเมืองใหญ่ไปถึงชนบทห่างไกล ซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียซึ่งมีจำนวนจากทั้งหมด 1,300 ล้านคน และระบบสาธารณสุขตลอดจนการจัดเก็บข้อมูล ยิ่งด้อยประสิทธิภาพกว่าตามเมืองใหญ่อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตวัคซีนมากที่สุดในโลก เวลานี้กลับฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนยังไม่ถึง 200 ล้านโดส ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เฉพาะอินเดีย ชาติใหญ่ในเอเชียอีกรายหนึ่งคือญี่ปุ่น ก็ถูกวิจารณ์ว่าเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนด้วยความล่าช้าอืดอาด ทั้งนี้ญี่ปุ่นเพิ่มประกาศในวันจันทร์ (24) เรื่องจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในที่โตเกียวและในเมืองโอซากาท โดยคาดว่าะฉีดได้วันละหลายพันคน เริ่มต้นจากประชากรสูงวัยก่อน ทั้งนี้ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันโครงการนี้ก่อนที่โตเกียวโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในอีก 2 เดือนจากข้อมูลล่าสุดระบุว่า ญี่ปุ่นเพิ่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพียง 2% ของประชากรทั้งหมด 125 ล้านคน เทียบกับราว 40% ในอเมริกา และ 15% ในฝรั่งเศสในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ (23) หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลของอเมริกา รายงานโดยอ้างอิงข่าวกรองของทางการสหรัฐฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ระบุว่า นักวิจัย 3 คนของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการคล้ายๆ กับติดเชื้อโควิด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 หรือไม่นานก่อนที่จีนจะเปิดเผยว่า พบการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งแรกในเมืองดังกล่าวอย่างไรก็ดี วอลล์สตรีทเจอร์นัลบอกว่า ทั้งเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯซึ่งทราบเกี่ยวกับรายงานข่าวกรองนี้ ได้แสดงความเห็นต่างๆ กันหลายหลาก เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักฐานสนับสนุนรายงานฉบับนี้ โดยมีคนหนึ่งกล่าวว่า จำเป็นต้องมีการสอบสวนและขอความร่วมมือเพิ่มเติมกระนั้น รายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลที่ให้รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับจำนวนนักวิจัยที่ป่วย ช่วงเวลาที่ป่วย และการไปโรงพยาบาล อาจเพิ่มน้ำหนักข้อเรียกร้องให้มีการขยายผลการสอบสวนว่า ไวรัสโคโรนาหลุดจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นหรือไม่รายงานชิ้นนี้ยังออกมาก่อนที่หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจขององค์การอนามัยโลก (WHO) จะประชุมกันซึ่งคาดว่า จะหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในการสอบสวนหาต้นตอโควิด-19ด้านโฆษกหญิงของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของวอลสตรีทเจอร์นัล แต่กล่าวว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังคงมีคำถามจริงจังเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงแรกๆ ที่โควิดระบาด ซึ่งรวมถึงที่มาของไวรัสภายในจีน และเสริมว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังร่วมกับ WHO และสมาชิกชาติอื่นๆ สนับสนุนการประเมินทฤษฎีที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของไวรัสโคโรนาภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและโดยปราศจากการแทรกแซงหรือประเด็นทางการเมืองทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม อเมริกา นอร์เวย์ แคนาดา อังกฤษ และประเทศอื่นๆ แสดงความกังวลเกี่ยวกับงานศึกษาต้นตอโควิดที่นำโดย “ฯ และเรียกร้องให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคน สัตว์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่วงที่ไวรัสระบาดแรกๆ ทั้งหมด โดยวอชิงตันต้องการมั่นใจว่า จีนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และโปร่งใสทว่า วันอาทิตย์ กระทรวงการต่างประเทศจีนออกคำแถลงโดยตั้งข้อสังเกตว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญที่นำโด WHO สรุปแล้วว่า มีความเป็นไปได้น้อยมากๆ ที่ไวรัสจะหลุดจากห้องปฏิบัติการอู่ฮั่นหลังจากเดินทางไปยังสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นในเดือนกุมภาพันธ์ และว่า อเมริกายังไม่เลิกโฆษณาชวนเชื่อทฤษฎีไวรัสหลุดจากแล็บอู่ฮั่นที่เริ่มต้นขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมแสดงความกังวลกับแหล่งที่มาของรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล(ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี, เอพี)