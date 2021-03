‘ไบเดน’ ประณามการเหยียดเชื้อชาติ เป็น ‘ยาพิษร้าย’ ทำลายสังคมอเมริกัน

ผู้นำสายเดโมแครต วัย 78 ปี ยอมรับว่า กระแสเหยียดผิว, เกลียดกลัวคนต่างชาติ (xenophobia) และ ชาติภูมินิยม (nativism) เป็นปัญหาเรื้อรังของสหรัฐอเมริกาท่าทีของ ไบเดน สอดคล้องกับคำแถลงของรองประธานาธิบดี กมลา แฮร์ริส ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (19) ได้ไปเยือนเมืองแอตแลนตา และกล่าวแจกแจงประวัติศาสตร์การเหยียดผิวคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย“ลัทธิเหยียดเชื้อชาติเป็นความจริงในอเมริกา และเกิดขึ้นจริงมาโดยตลอด” แฮร์ริส ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ที่เป็นสตรี, ผิวสี และเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ระบุ “การเกลียดกลัวคนต่างชาติก็เป็นความจริงมาโดยตลอด รวมถึงลัทธิเหยียดเพศด้วย”คำแถลงของ ไบเดน มีขึ้นเนื่องในวันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสากล (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้มีขึ้นเมื่อช่วงทศวรรษ 1970 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และมีที่มาจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในแอฟริกาใต้เมื่อปี 1960ไบเดน กล่าวผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า รัฐบาลของตนจะเป็นกระบอกเสียงต่อสู้การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติระดับโลก ซึ่งรวมถึงการกดขี่ข่มเหงชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่า และชาวอุยกูร์ในจีนไบเดน ระบุจากกรณีที่ โรเบิร์ต แอรอน ลอง ชายผิวขาววัย 21 ปี ลงมือกราดยิงสปา 2 แห่ง ในเมืองแอตแลนตา และร้านนวดอีกแห่งในเทศมณฑลเชอโรกี จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน ซึ่ง 6 คนเป็นผู้หญิงเอเชีย เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ถูกสังคมกดดันให้ต้องสอบสวนคดีนี้ในฐานะที่เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (hate crime)ที่มา : รอยเตอร์