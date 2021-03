ไบเดนรับสหรัฐฯกำลังเผชิญวิกฤตต่อต้านเชื้อชาติ หลังเกิดเหตุกราดยิงสังหารหญิงเอเชีย6ราย

การเดินทางเยือนรัฐจอร์เจียครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากผู้ต้องสงสัยวัย21 ปี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเหยื่อ 8 ราย ในนั้นรวมถึงผู้หญิงเชื้อสายเอเชีย 6 คน ณ สปา 3 แห่ง ทั้งในและรอบนอกเมืองแอตแลนตาเมื่อวันอังคาร(16มี.ค.) สร้างความหวาดผวาแก่ชุมชนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ที่ต้องเผชิญปัญหาหนักอึ้งอยู่ก่อนแล้วจากอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่โควิด-19 เริ่มต้นขึ้นไบเดนและแฮร์ริส พบปะกับเหล่าผู้นำชุมนุมและบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของรัฐ ที่มาจากชุมชนเอเชีย-อเมริกันและชุมชนเกาะแปซิฟิก เพื่อรับฟังความกังวลเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมดังกล่าว และหารือเกี่ยวกับอาชญาธรรมแห่งความเกลียดชังต่อต้านชาวเอเชียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเปิดเผยของทำเนียบขาวทีมสืบสวนเปิดเผยผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นพลเมืองผิวขาวจากพื้นที่หนึ่งของแอตแลนตา บ่งชี้ว่าความผิดหวังทางเพศคือชนวนเหตุที่ทำให้เขาก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว ขณะที่พวกผู้นำมาการเมืองและเหล่าทนายความด้านสิทธิพลเมืองสันนิษฐานว่าเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งของแรงจูงใจอย่างน้อยๆก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่อต้านคนเอเชียที่หนักหน่วงขึ้นในระยะหลังไบเดนยังได้ออกคำสั่งกับ เซดริซ ริชมอนด์ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและซูซาน ไรซ์ ให้ประสานงานกับชุมชน และสนับสนุนกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้ที่เรียกร้องให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมต่ออาชญากรรมแห่งความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ขณะเดียวกัน ไบเดน ยังได้สั่งลดธงชาติสหรัฐฯครึ่งเสาที่ทำเนียบขาว เพื่อไว้อาลัยและเป็นเกียรติแก่เหยื่อกราดยิงเมื่อวันอังคาร(16มี.ค.)เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเปลี่ยนโฟกัสของโปรแกรมเยือนดังกล่าวหลังเกิดเหตุกราดยิง ระบุ "ทั้งสองรู้สึกว่ามันสำคัญที่ต้องเปลี่ยนประเด็นของการเดินทาง มอบการสนับสนุนและประณามความรุนแรง"ทาง ไบเดน เรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายอาชญากรรมจากความเกลียดชังอันเนื่องจากโควิด-19 โดยเร็ว ระบุว่าแม้แรงจูงใจในเหตุสังหารหมู่ในจอร์เจียยังไม่ชัดเจน แต่ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิฤตบนพื้นฐานของทางเพศและความรุนแรงต่อต้านชาวเอเชีย"ถึงเวลาแล้วที่คองเกรสต้องจัดหมวดหมู่และขยายมาตรการต่างๆเหล่านี้ เพราะทุกคนในประเทศของเราควรได้รับสิทธิ์มีชีวิตอย่างปลอดภัย มีเกียรติและได้รับความเคารพ" ไบเดนกล่าวในถ้อยแถลงก่อนมุ่งหน้าไปยังจอร์เจียในวันศุกร์(19มี.ค.) แนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ระบุว่าพฤติกรรมรุนแรงต่อชุมชนเอเชียถูกซ้ำเติมจากภาษาที่ใช้โดยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์การเดินทางเยือนรัฐจอร์เจียในครั้งนี้ของประธานาธิบดีไบเดน เบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Help is Here (ความช่วยเหลือมาแล้ว) ซึ่งเริ่มเปิดโครงการไปเมื่อวันจันทร์(15มี.ค.) เพื่อโปรโมทคำสัญญาของเขาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าประชาชน หลังจากร่างกฎหมายเยียวยาโควิด-19 บังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะพบปะกับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ไบเดนและแฮร์ริส เดินทางไปตรรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตา เพื่อรับฟังข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในความพยายามต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่"นี่คือสงครามและพวกคุณคือทหารแนวหน้า" ไบเดนกล่าว "เราติดหนี้พวกคุณ สำนึกบุญคุณพวกคุณสำหรับทุกชีวิตที่พวกคุณปกป้อง" ไบเดนกล่าว(ที่มา:รอยเตอร์ส)