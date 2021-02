WHOอนุมัติให้ใช้‘วัคซีนแอสตราเซเนกา’ แฉปท.รวยลงชื่อแย่งผ่าน‘โครงการโคแวกซ์’

ในคำแถลงเมื่อวันจันทร์ (15 ก.พ.) องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติวัคซีนของแอสตราเซเนกา เวอร์ชั่นที่ผลิตโดยสถาบันเซรัมแห่งอินเดีย และโดยแอสตราเซเนกา-เอสเคไบโอในเกาหลีใต้ ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉุกเฉินหลังจากจากWHOอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคไปเมื่อเดือนธันวาคมทั้งนี้ WHO ศึกษาและอนุมัติแยกจากกันสำหรับกระบวนการผลิตจากแต่ละสถานที่ ถึงแม้วัคซีนจะเป็นตัวเดียวกันอย่างไรก็ตาม การอนุมัติคราวนี้ยังคงเป็นการเปิดทางให้มีการจัดส่งวัคซีนหลายร้อยล้านโดสแก่ประเทศที่สมัครร่วมโครงการโคแวกซ์ซึ่งสหประชาชาติให้การสนับสนุน และมีเป้าหมายในการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชากรที่มีความเสี่ยงที่สุดของโลกเนื่องจากวัคซีนแอสตราเซเนกาจากอินเดียและเกาหลีใต้ คือจำนวนแทบทั้งหมดของวัคซีนขั้นต้น 337.2 ล้านโดสซึ่งจะถูกนำมาจัดสรรแจกจ่ายให้แก่ประเทศต่างๆ ในระลอกแรกของโคแวกซ์ดร.มาเรียแองเจลา ซีเมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ WHO ฝ่ายการเข้าถึงเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวว่า ในที่สุดประเทศที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนในขณะนี้จะได้เริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 109 ล้านคน และเสียชีวิตอย่างน้อย 2.4 ล้านคนทั่วโลกวัคซีนแอสตราเซเนกาได้รับอนุญาตให้ใช้ในกว่า 50 ประเทศแล้วในขณะนี้ ซึ่งรวมถึงอังกฤษ อินเดีย อาร์เจนตินา เม็กซิโก โดยมีข้อดีที่ราคาถูกกว่าและจัดการง่ายกว่าวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคที่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิเย็นจัด ทั้งนี้ วัคซีนทั้งสองตัวต้องฉีด 2 โดสโดยเว้นระยะห่างกันหลายสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ WHO แนะนำให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกากับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมถึงในประเทศที่พบการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ทว่า ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา กลับประกาศเตือนให้ “ระมัดระวัง” ในการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาและแนะนำให้ใช้วัคซีนตัวอื่นดีกว่า เนื่องจากผลศึกษาเบื้องต้นก่อนหน้านี้พบว่า วัคซีนแอสตราเซเนกาอาจไม่สามารถป้องกันอาการป่วยเล็กน้อยถึงปานกลางที่เกิดจากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้สัปดาห์ที่แล้วแอฟริกาใต้ได้ประกาศระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา และเลือกฉีดวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันให้บุคลากรทางการแพทย์แทนอย่างไรก็ดี ขณะที่ประเทศรวยซึ่งใช้วิธีสั่งซื้อวัคซีนโดยตรงจากพวกผู้ผลิต พากันเริ่มการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว แต่โครงการโคแวกซ์ยังไม่สามารถเริ่มจัดส่งวัคซีนให้ประเทศยากจนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศกำลังพัฒนามากมายจึงรีบเร่งติดต่อซื้อวัคซีนเอง เพราะรอคอยโคแวกซ์ ไม่ไหวWHO และพันธมิตรวัคซีน กาวี (GAVI) ซึ่งต่างเป็นแกนนำสำคัญในโคแวกซ์ ไม่ได้ระบุว่า ประเทศใดจะได้รับวัคซีล็อตแรกๆ จากโคแวกซ์ ทว่า ตามแผนการเบื้องต้นปรากฏชื่อประเทศมั่งคั่งหลายแห่งที่ไปกว้านซื้อวัคซีนจากหลายบริษัทไว้แล้ว เช่น แคนาดา เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ แต่มีคิวได้รับวัคซีนล็อตแรกๆ เหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนวิจารณ์ว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหามาก และโทษว่า เกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบโครงการโคแวกซ์ซึ่งอนุญาตให้ประเทศผู้บริจาคสามารถซื้อวัคซีนผ่านโครงการนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถทำสัญญาจัดซื้อด้วยตนเองแอนนา มาร์ริออตต์ ผู้นำด้านนโยบายสุขภาพขององค์การการกุศล ออกซ์แฟม อินเตอร์เนชันแนล วิจารณ์ว่า แคนาดามีวัคซีนเพียงพอฉีดประชาชนได้ 5 รอบ แต่ยังรอใช้สิทธิ์ซื้อวัคซีนเพิ่มจากโคแวกซ์ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศยากจนได้เข้าถึงบ้างกระนั้น ดร.โสมญา สวามินาธาน หัวหน้านักวิจัยของWHO กล่าวว่า โคแวกซ์ไม่มีนโยบายปฏิเสธคำร้องของประเทศมั่งคั่งที่ลงชื่อขอรับวัคซีนไว้แล้วทั้งนี้ในกรณีแคนาดานั้น หลังจากสนับสนุนเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ให้โคแวกซ์เมื่อปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กล่าวว่า แคนาดามีความมุ่งมั่นที่จะรับวัคซีนภายใต้การจัดหาของโคแวกซ์ด้านมาร์ริออตต์ย้ำว่า ประเทศมั่งคั่งที่มีแผนรับวัคซีนจากโคแวกซ์ควรทบทวนเจตนารมณ์ โดยนึกถึงคำประกาศก่อนหน้านี้ในการสนับสนุนความพยายามเพื่อให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นชาติรวยหรือจนก็ตาม(ที่มา: เอพี, เอเอฟพี, รอยเตอร์)