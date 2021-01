‘ปูติน’ ลงนามกฎหมายต่ออายุ ‘สัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์’ กับสหรัฐฯ ไปอีก 5 ปี

“ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้ลงนามรับรองร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อต่ออายุข้อตกลงระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกา” ถ้อยแถลงจากทำเนียบเครมลินระบุ “กฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับในวันที่ประกาศลงในรัฐกิจจานุเบกษา”สนธิสัญญา New START ซึ่งกำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 5 ก.พ. ถือเป็นข้อตกลงลดอาวุธฉบับสุดท้ายที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ระหว่าง 2 มหาอำนาจซึ่งเป็นปรปักษ์กันในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลหมีขาวระบุว่า การต่ออายุข้อตกลงนี้ “จะช่วยปกปักรักษาความโปร่งใส (transparency) และความสามารถคาดเดาได้ (predictability) ในความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ รวมถึงสนับสนุนเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระดับโลก”รัฐสภารัสเซียได้มีมติเห็นชอบกับการต่ออายุสนธิสัญญา New START ในสัปดาห์นี้ปูติน ได้ส่งร่างกฎหมายให้ทั้ง 2 สภาพิจารณา หลังจากที่ได้พูดคุยโทรศัพท์ครั้งแรกกับประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (26)ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ซึ่งจัดแบบเสมือนจริงในปีนี้ ปูติน ยกย่องการต่ออายุสนธิสัญญา New START ว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกที่จะช่วยให้ความขัดแย้งทั่วโลกบรรเทาเบาบางลง“นี่คือการก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไม่มีข้อสงสัย” ผู้นำรัสเซีย ระบุเมื่อวันพุธ (27)New START ซึ่งมีการลงนามเมื่อปี 2010 กำหนดห้ามสหรัฐฯ และรัสเซียนำหัวรบนิวเคลียร์เข้าประจำการเกิน 1,550 หัวรบ ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปี ทั้งยังจำกัดจำนวนขีปนาวุธภาคพื้นดินและขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยข้อตกลงฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นโอกาสในการ “ประนีประนอม” ที่หาได้ยากยิ่งระหว่างวอชิงตันและมอสโก ซึ่งความสัมพันธ์ทวิภาคีมีแนวโน้มย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มา: เอเอฟพี