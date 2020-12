จัดไป! ฝ่ายหนุนรีพับลิกัน ยุประกาศ “อัยการศึก” บังคับเลือกตั้งใหม่ สะพัดทรัมป์กำลังหาทางอภัยโทษล่วงหน้าให้ลูกๆ

กลุ่มการเมืองนามว่า “The We the People Convention” ลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์วอชิงตันไทม์ส เมื่อวันอังคาร (1 ธ.ค.) เรียกร้องให้ ทรัมป์ ประกาศใช้กฎอัยการศึกอย่างจำกัด สำหรับเปิดทางให้ทหารเข้าดูแลตรวจตราการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมทรัมป์ พ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ทว่านับตั้งแต่นั้น เขาอ้างว่ามีการโกงเลือกตั้ง และได้พยายามยื่นคัดค้านทางกฎหมายในหลายรัฐที่เขาปราชัยแก่ไบเดน อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้เขาไม่ประสบสำเร็จในความพยายามเปลี่ยนผลการเลือกตั้งในรัฐไหนๆทอม ซาวิสทอวสกี ประธานกลุ่ม The We the People Convention ระบุในถ้อยแถลงว่า “มันคือสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเรา และสิทธิ์อันล่วงเกินไม่ได้เหล่านั้น ถูกละเมิดผ่านการโกงเลือกตั้งอย่างมโหฬาร และวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า โดยพวกมือปฏิบัติการเดโมแครต/โซเชียลิสต์ ผู้คอร์รัปชัน”อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ โดยแม้แต่ เดฟ ยอสต์ อัยการสูงสุดรัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นสมาชิกรีพับลิกัน ตอบโต้โฆษณาดังกล่าวว่า “โฆษณาชิ้นนี้ แม้ได้รับการปกป้องโดยบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 (First Amendment) แต่มันไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ปราศจากแบบอย่างหรือพื้นฐานเหตุผลทางกฎหมายใดๆ”ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ ยังคงขุ่นเคืองและโมโห ราว 1 เดือน หลังพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งแก่ ไบเดน และแม้จนถึงตอนนี้เขายังไม่ยอมรับความปราชัย แต่ในวันอังคาร (1 ธ.ค.) ทรัมป์ กำลังครุ่นคิดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยในปี 2024ทรัมป์ ได้เผยแพร่วิดีโอความยาว 46 นาที ซึ่งเป็นอีกครั้งที่เขากล่าวอ้างว่าโดนปล้นชัยชนะในศึกเลือกตั้ง “ขี้โกง” แต่ที่ปาร์ตีคริสต์มาสทำเนียบขาวงานหนึ่งในวันอังคาร (1 ธ.ค.) ประธานาธิบดีบ่งชี้ว่า เขาอาจพ่ายแพ้ในศึกชิงชัยหนนี้ ทว่าจะไม่ยอมเกษียณตัวเองออกไปเงียบๆ ในฐานะประธานาธิบดีสมัยเดียว“มันเป็น 4 ปีที่น่าอัศจรรย์ เรากำลังพยายามเป็นอีก 4 ปี ไม่เช่นนั้น ผมจะเจอพวกคุณอีกใน 4 ปีข้างหน้า” เขาบอกกับแขกที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ บางทีความเห็นดังกล่าวอาจเป็นครั้งใกล้เคียงที่สุดที่ ทรัมป์ วัย 74 ปี ขยับเข้าใกล้การยอมรับความปราชัยในขณะที่ทรัมป์ยังคงเก็บตัวในทำเนียบขาว ปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยลง และเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการอยู่บ้าง แต่สื่อมวลชนรายงานว่า ทรัมป์ กำลังเตรียมตัวออกจากตำแหน่ง ด้วยการพูดคุยหารือถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการออกประกาศอภัยโทษล่วงหน้าให้ลูกๆ 3 คน ทั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์, เอริค และ อิวองกา เช่นเดียวกับ จาเรด คุชเนอร์ สามีของอิวองกา และ รูดี กุยเลียนี ทนายความส่วนตัวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ทรัมป์ กำลังกังวลว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของ ไบเดน อาจจะแก้แค้นเขา พุ่งเป้าไปที่ลูกๆ ทั้ง 3 คน หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายคนโต เคยถูกสอบสวนโดยอัยการพิเศษ โรเบิร์ต มุลเลอร์ กรณีที่เขาไปปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียระหว่างศึกเลือกตั้งปี 2016 เพื่อสร้างความเสียหายแก่ นางฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งของบิดา จนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของเธอบุตรชายคนโตของทรัมป์ ยังไม่เคยถูกตั้งข้อหาใดๆ ส่วนลูกเขย คุชเนอร์ นั้น ถูกกล่าวหาให้การเท็จต่อรัฐบาลกลาง เรื่องการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ เกี่ยวกับการทำข้อตกลงกับต่างชาติในการเข้าถึงข้อมูลในชั้นความลับ (security clearance) แต่เขาก็รอดตัวอยู่ภายใต้ร่มเงาของทรัมป์นอกจากนี้แล้ว นิวยอร์กไทม์ส รายงานด้วยว่า ทรัมป์ยังห่วงเอริค กับอีวองกา แต่ไม่มีการเปิดเผยถึงความน่าจะเป็นว่าจะถูกดำเนินคดีในเรื่องใด แต่ก็มีเรื่องที่อัยการในแมนฮัตตันกำลังสืบสวนเรื่องการเลี่ยงภาษีหลายล้านดอลลาร์ของ “Trump Organization” ที่อาจโยงไปถึงอีวองกาได้เช่นกัน(ที่มา: เอเอฟพี/เอ็นบีซี)