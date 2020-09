เพื่อนเก่าออกหนังสือแฉ“เมลาเนีย ทรัมป์” ก้าวร้าว-หักหลัง-แก่งแย่งเย็นชา‘อีวองกา’

สเตฟานี วินสตัน โวล์กคอฟฟ์ ผู้เขียนหนังสือตีแผ่บรรยากาศความเป็นปรปักษ์ในครอบครัวของผู้นำสหรัฐฯ ชื่อ "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady," เมลาเนีย กับ ฉัน: การขึ้นสูงและการตกต่ำของความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง) เล่าว่า เธอเคยเป็นเพื่อนกับเมลาเนีย ทรัมป์ ภรรยาคนที่ 3 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และยังเป็นที่ปรึกษาทำเนียบขาวแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนจนถึงปี 2018 ที่เธอไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป หลังมีรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายมโหฬารในพิธีเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ ซึ่งเธอมีบทบาทสำคัญในการจัดงานดังกล่าวหนังสือเล่มนี้อวดอ้างว่า กระชากหน้ากากเมลาเนีย อดีตนางแบบจากสโลวีเนียที่มักสร้างภาพว่า เป็นผู้หญิงลึกลับและเป็นเหยื่อสามีถึงขั้นที่ครั้งหนึ่งโซเชียลมีเดียเคยติดแฮชแท็ก “ฟรีเมลาเนีย”ทว่า โวล์กคอฟ อดีตนักจัดอีเวนต์ของนิตยสารโวล์ก กลับให้ภาพเมลาเนียในมุมของความก้าวร้าว ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เธอและเมลาเนียเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างในพิธีรับตำแหน่งทรัมป์ และพยายามกีดกันไม่ให้อีวองกา ลูกสาวประธานาธิบดี มีส่วนร่วมในการถ่ายภาพสำคัญในพิธีฉลองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งวัย 50 ปี ยังแอบตั้งฉายาลูกเลี้ยงสาววัย 38 ปีว่า “เจ้าหญิง” รวมทั้งเรียกอีวองกาและสามี จาเร็ด คุชเนอร์ ว่า “งูพิษ”ในหนังสือเล่มนี้บอกว่า เมลาเนียอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบางอย่างของทำเนียบขาวโวล์กคอฟฟ์ระบุในหนังสือว่า ไม่น่าเจอเมลาเนียตั้งแต่แรก โดยเล่าว่า ได้เจอภรรยาคนที่ 3 ของทรัมป์เมื่อปี 2003 ในโถงทางเดินของนิตยสารโวล์ก ขณะที่เธอเป็นคนวางแผนจัดอีเวนต์ในนิวยอร์ก และเมลาเนียเป็นนางแบบระหว่างให้สัมภาษณ์ซีบีเอส มันเดย์ โวล์กคอฟฟ์วิจารณ์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งว่า ไม่ปกป้องเธอจากข้อกล่าวหาละเลงงบจัดพิธีรับตำแหน่งของทรัมป์ และบอกว่า ขณะนี้เธอกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลกลางเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ต่อมาในวันอังคาร (1) โวล์กคอฟฟ์ให้สัมภาษณ์เอ็มเอสเอ็นบีซีว่า แอบอัดเสียงเมลาเนียไว้เพื่อป้องกันตัว ตอนที่ถูกสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและทำเนียบขาวโยนความผิดให้เรื่องงบการจัดพิธีรับตำแหน่งทรัมป์ทางด้านสเตฟานี กริชแชม โฆษกของเมลาเนีย วิจารณ์ว่า หนังสือของโวล์กคอฟฟ์เป็นการแก้แค้นและต้องการสร้างกระแสให้ตัวเองของผู้หญิงที่ติดอันดับหนึ่งในศัตรูของประธานาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยกระนั้น ขณะที่การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีกำลังเข้มข้น หนังสือของโวล์กคอฟฟ์จึงฮิตติดลมบนอย่างง่ายดาย แถมออกวางแผงไม่กี่วันหลังภาพเมลาเนียและอีวองกามองกันด้วยสายตาเย็นชาระหว่างงานประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่ทรัมป์ตอบรับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งสมัยที่สองล่าสุดเมื่อวันอังคาร หนังสือเล่มนี้ติดอันดับ 4 หนังสือขายดีของแอมะซอน