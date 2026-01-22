กทท.ร่วมชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เฝ้าระวัง-ฟื้นฟูระบบนิเวศ ขับเคลื่อนท่าเรือสีเขียวสู่ความยั่งยืน

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) เปิดเผยภายหลังนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านคาร์บอนเครดิต และพื้นที่สีเขียว ณ พื้นที่ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 74 ปี กทท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือชั้นนำของโลก รวมถึงการบริการต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นสร้างท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Smart Port & Green Port ผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ เข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ผ่านยุทธศาสตร์สมดุล 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ กทท. ยังดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การพัฒนาเมือง และชุมชนรอบท่าเรือ โดยเฉพาะพื้นที่บางกระเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ กทท. ผ่านความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนเมืองได้อย่างสมดุล โดยดำเนินการภายใต้กลไกความร่วมมือแบบ “จตุรภาคี” จาก 4 ส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันวิจัย ซึ่งภาครัฐ คือ กทท. ในฐานะผู้กำหนดนโยบาย และวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
