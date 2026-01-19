พท.แจงที่มา "ทลายทุนผูกขาด เปิดโอกาสรายย่อยส่งออก" หลังปมสต๊อกข้าวถูกถกเถียง

นายวรวงศ์ รามางกูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในทีมงานพรรคเพื่อไทย ชี้แจงถึงที่มาและสาระสำคัญของนโยบาย ทลายทุนผูกขาด เปิดโอกาสรายย่อยส่งออก ซึ่งพรรคเพื่อไทยผลักดันร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ หลังประเด็นเรื่อง สต๊อกข้าวขั้นต่ำ 100 ตัน สำหรับผู้ส่งออกข้าว ถูกนำกลับหยิบยกกลับมาเป็นข้อถกเถียงในเวทีดีเบตนั้น ประเด็นนี้มีการพูดถึงอีกครั้ง แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ก็ตาม
นายวรวงศ์ กล่าวว่า ช่วงก่อนรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กฎเกณฑ์การส่งออกข้าวถูกกำหนดไว้ในระดับสูงมาก ส่งผลให้มีผู้ประกอบการส่งออกข้าวเหลือเพียง 279 ราย (ข้อมูล ณ เดือนต.ค.67) ขณะที่ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกือบ 4 ล้านครัวเรือน เกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างตลาดอย่างชัดเจน ขณะที่มูลค่าส่งออกข้าวไทยสูงกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี ด้วยความห่วงใยต่อปัญหาปากท้องของประชาชน น.ส.แพทองธาร จึงมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการ ลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถส่งออกข้าวได้โดยตรง เพื่อให้ราคาข้าวสะท้อนกลไกตลาด ลดการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยมีเป้าหมายปลายทาง ส่งออกเสรี ไม่ต้องขอใบอนุญาต โดยแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทย มุ่งไปสู่การ เปิดเสรีการส่งออกข้าวอย่างเต็มรูปแบบ โดยเชื่อว่าคุณภาพและความเข้มแข็งของแบรนด์ข้าวไทยสามารถรับรองสินค้าได้ดีกว่ากระบวนการอนุญาตจากภาครัฐ
