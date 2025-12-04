กัมพูชาเจรจาฟิลิปปินส์หาช่องทางเพิ่มการส่งออกข้าวช่วยเหลือเกษตรกร

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่ากระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของประเทศกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มการส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะช่วยให้ฟิลิปปินส์มีแหล่งข้าวคุณภาพสูง และสร้างตลาดต่างประเทศแห่งใหม่สำหรับกัมพูชา
รายงานระบุว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ได้พบหารือกับคณะผู้แทนของบริษัท Food Terminal Incorporated ของฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. โดยคณะผู้บริหารของบริษัทจากฟิลิปปินส์รายนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสั่งซื้อข้าวโดยตรงจากกัมพูชาไปยังฟิลิปปินส์
รัฐมนตรีฯ ย้ำว่าหากความพยายามนี้ประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นการเปิดตลาดข้าวเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรชาวกัมพูชา ซึ่งกระทรวงฯ ได้อำนวยความสะดวกในการประชุมหารือโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของฟิลิปปินส์และสหพันธ์ข้าวกัมพูชา เพื่อเจรจารายละเอียดการส่งออกและเร่งกระบวนการจัดซื้อ
“การสร้างเครือข่ายธุรกิจทางการเกษตรใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศ ฟิลิปปินส์จะได้แหล่งผลิตข้าวคุณภาพสูง ขณะที่กัมพูชาจะได้ตลาดต่างประเทศแห่งใหม่ และการเปิดตลาดข้าวแห่งใหม่นี้จะช่วยให้โรงสีข้าวพันธมิตรของกระทรวงฯ สามารถซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้มากขึ้น” รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ กล่าว
สหพันธ์ข้าวกัมพูชาระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 กัมพูชาส่งออกข้าว 596,341 ตัน มูลค่าเกือบ 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังจุดหมายปลายทาง 69 แห่ง
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่เวียดนามและไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์.