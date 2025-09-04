ไร่ละพัน ถึงมือชาวนาแล้วกว่า 2.48 ล้านครัวเรือน เม็ดเงินกว่า 2 หมื่นล้าน

รัฐบาลดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละพัน ถึงมือกว่า 2.48 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว ยอดกว่า 2 หมื่นล้าน
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2568 และโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท
โดยวันที่ 1 กันยายน ได้โอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศแล้ว 769,461 ราย เป็นเงิน 6,280 ล้านบาท ส่วนวันที่ 2 กันยายน โอนให้เกษตรกรภาคเหนือ 286,000 ราย เป็นเงิน 2,459 ล้านบาท วันที่ 3 กันยายน โอนให้เกษตรกรภาคอีสาน 1,291,000 ราย เป็นเงิน 10,586 ล้านบาท และวันที่ 4 กันยายน โอนให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ อีก 137,000 ราย เป็นเงิน 1,254 ล้านบาท รวมแล้วมีเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 2,485,000 ราย วงเงินรวม 20,580 ล้านบาท โดยโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรทุกบาททุกสตางค์ เพื่อให้เข้าถึงได้รวดเร็ว โปร่งใส และทั่วถึง
“รัฐบาลยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดูแลเกษตรกรและประชาชนในทุกอาชีพอย่างใกล้ชิด เงินทุกบาทถูกโอนตรงถึงมือพี่น้องอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและความมั่นใจ” นางสาวศศิกานต์กล่าว