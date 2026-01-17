บสย.ออกมาตรการด่วน ‘ยกเว้นค่าธรรมเนียม’ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบเหตุเครนถล่ม

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากเหตุเครนที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ที่บริเวณบ้านถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และถนนพระราม 2 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทาง บสย. พร้อมเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุดังกล่าวอย่างเต็มที่
ล่าสุด บสย. ได้ออกมาตรการด่วนเพื่อเยียวยาลูกค้าที่ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ กรณีเสียชีวิต ยกเว้นค่าธรรมเนียมลูกค้า ตลอดอายุการค้ำประกัน เพื่อลดภาระทางการเงินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และ บสย. Call Center โทร 02-890-9999