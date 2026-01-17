กกท.เปิดศูนย์สื่อมวลชนพร้อมรับศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2025

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ภายใต้ความร่วมมือกับ สหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (ASEAN Para Sports Federation: APSF) และ จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวเปิดตัว "ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13" (Main Press Center ASEAN Para Games 2025) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับในฐานะจังหวัดเจ้าภาพหลักจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย พลตรีโอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พลตรีหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน และ นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์ประชุม สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศให้สามารถรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนยังมีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนไทย ตลอดจนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ และการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
สำหรับศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนหลัก (Main Press Center: MPC) กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ตั้งอยู่ ณ อาคารสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา ขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนประจำสนามแข่งขัน (Sub Press Center: SPC) จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กรีฑา), หอประชุมชาติชาย (บอคเซีย), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หมากรุก), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (โกลบอล), ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา (โบว์ลิ่ง), เซ็นทรัลโคราช (เทเบิลเทนนิส), เทอร์มินอล 21 โคราช (บาสเกตบอล) และเดอะมอลล์โคราช (วีลแชร์ฟันดาบ)
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ทั้งศูนย์หลัก (MPC) และศูนย์ประจำสนามแข่งขัน (SPC) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติ และช่วยขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดภาพลักษณ์และความสำเร็จของการแข่งขันสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (Main Press Center ASEAN Para Games 2025) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร สถิติการแข่งขัน และการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนจาก 10 ประเทศอาเซียน เพื่อรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการแข่งขันอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากความพร้อมด้านศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนแล้ว จังหวัดนครราชสีมายังมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ครอบคลุม 20 สนามแข่งขัน ซึ่งทุกสนามได้รับการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการแข่งขัน ทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ จังหวัดมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดี พร้อมให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ชิงชัย 493 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now พร้อมติดตามโปรแกรมการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook: ASEANParaGamesThailand2025 และ www.aseanparagames2025.com
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศให้สามารถรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนยังมีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนไทย ตลอดจนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ และการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
สำหรับศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนหลัก (Main Press Center: MPC) กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ตั้งอยู่ ณ อาคารสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา ขณะเดียวกัน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนประจำสนามแข่งขัน (Sub Press Center: SPC) จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุมทุกชนิดกีฬา ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กรีฑา), หอประชุมชาติชาย (บอคเซีย), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หมากรุก), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (โกลบอล), ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา (โบว์ลิ่ง), เซ็นทรัลโคราช (เทเบิลเทนนิส), เทอร์มินอล 21 โคราช (บาสเกตบอล) และเดอะมอลล์โคราช (วีลแชร์ฟันดาบ)
ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ รวมถึงการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ทั้งศูนย์หลัก (MPC) และศูนย์ประจำสนามแข่งขัน (SPC) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติ และช่วยขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอดภาพลักษณ์และความสำเร็จของการแข่งขันสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (Main Press Center ASEAN Para Games 2025) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร สถิติการแข่งขัน และการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนจาก 10 ประเทศอาเซียน เพื่อรายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการแข่งขันอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากความพร้อมด้านศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนแล้ว จังหวัดนครราชสีมายังมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 19 ชนิดกีฬา ครอบคลุม 20 สนามแข่งขัน ซึ่งทุกสนามได้รับการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการแข่งขัน ทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ จังหวัดมีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดี พร้อมให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ชิงชัย 493 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now พร้อมติดตามโปรแกรมการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook: ASEANParaGamesThailand2025 และ www.aseanparagames2025.com