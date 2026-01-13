"สมชัย"แนะการใช้คนนอกช่วยหาเสียงต้องระมัดระวังอะไรบ้าง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การใช้คนนอกช่วยหาเสียง ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
การเปิดตัว “คนนอก“ มืออาชีพ มาสร้างภาพลักษณ์แก่พรรคการเมือง เริ่มจากพรรคภูมิใจไทยนำมืออาชีพ 3 คนมาเป็นรัฐมนตรีและช่วยหาเสียง ตามด้วยพรรคประชาชน เปิดเป็นชุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้าง
1. ระเบียบการหาเสียง สส. ของ กกต. ข้อ 6 ที่ระบุว่า การทำเอกสาร วีดิทัศน์ ประกาศโฆษณา หรือแผ่นป้ายการโฆษณา นอกจากภาพผู้สมัครแล้ว สามารถนำภาพแคนดิเดตนายก ฯ หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคลงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เท่านั้น
2. บุคคลภายนอก สามารถช่วยหาเสียงได้ เช่น ช่วยแจกเอกสาร ร่วมเดินหาเสียง ร่วมปราศรัย ตามระเบียบในหมวดผู้ช่วยหาเสียง และต้องแจ้ง กกต.เป็นเอกสารก่อนที่จะทำหน้าที่
3. ในกรณีที่ไม่ทำตามระเบียบ หาก กกต.ทราบ กกต.จะบอกให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ กกต. อาจหาเรื่องนำมาเป็นเหตุในการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาดว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่สุจริต (ข้อ 6 วรรคท้าย)
4. ยิ่งกว่านั้นหากเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ถูกต้องและแม้ กกต.สั่งให้แก้ไขแล้ว ยังมีข้อความระบุในระเบียบว่า การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบข้อมูลนั้น ไม่ลบล้างความผิดที่ได้กระทำสำเร็จแล้ว (ข้อ 13 วรรค 3)
5. ทางแก้
5.1 ให้ “คนนอก” เป็น “คนใน”โดยสมัครเป็นสมาชิกพรรค
5.2 ให้คนนอก เป็นผู้ช่วยหาเสียง
6. ทั้งนี้ควรดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกพรรค หรือ แจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียง ก่อนการดำเนินการใช้คนนอกเหล่านี้ช่วยหาเสียง