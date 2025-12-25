รมว.ยุติธรรม ลุยสงขลา เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา และประชาชน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และความสามารถ ในการชำระหนี้ของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถฟื้นฟูชีวิตและเศรษฐกิจ ของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนด้วยกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ เปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุย เจรจา ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับเงื่อนไข การชำระหนี้ที่เป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษา ไม่เพียงช่วยลดภาระหนี้สินแต่ยังช่วยลดปริมาณคดี เพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการยุติธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี อันจะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมโดยรวม และประชาชนที่เข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้ ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ภายในงานพบกับข้อเสนอพิเศษ อาทิ การขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ การงดการยึดทรัพย์ การงดการขายทอดตลาด การให้ส่วนลดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหรือให้เงื่อนไขพิเศษกรณีชำระหนี้ปิดบัญชี เป็นต้น รวมทั้งภายในงานได้จัดบูธนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย