กกต.เปิดลงทะเบียนผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 14-16 ม.ค.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดลงทะเบียนผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 14-16 ม.ค. 69
ลงทะเบียนผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น (ประชาชน พรรคการเมือง องค์กรเอกชน และกลุ่มต่างๆ ในสังคม ผ่านทาง Google Forms ลิงค์ด้านล่างนี้
https://presenter.jivrus.com/p/1YV1KS1DmsNwgV38wvNSynji2gYrPjsikHGCulmidrG4
เฉพาะผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นที่ สนง.กกต. (ส่วนกลาง)
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในพื้นที่แต่ละจังหวัด โปรดติดตาม กำหนดการลงทะเบียนที่ สนง.กกต. ประจำจังหวัด และ กทม. กำหนด