กกต.แจงบัตรประชามติแก้ไข รธน.ของจริงที่จะใช้ในวันที่ 8 ก.พ."บัตรสีเหลือง”

กกต.แจงบัตรออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ ของจริงที่จะใช้ในวันที่ 8 ก.พ."บัตรสีเหลือง”
วันนี้ ( 9 ม.ค.) สำนักงาน กกต. ชี้แจงการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไปถึงเจ้าบ้านทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยในส่วนของบัตรออกเสียงประชามติที่ใช้จะในการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็น "บัตรสีเหลือง"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กกต.ได้ส่งเอกสารคู่มือข้อมูล เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย กกต. ได้ส่งไปที่บ้านของผู้มีสิทธิออกเสียง แต่ในคู่มือภาพตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติเป็นสีฟ้า จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าบัตรจริงจะมี"สีเหลือง"