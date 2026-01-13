รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณบ้านสุดสวาสดิ์ ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 เริ่ม 14 - 15 ม.ค. เวลา 22.00 - 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง - ครุใน มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร ชิดฟุตบาท บริเวณบ้านสุดสวาสดิ์ ถึง ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 ระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่องานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 69 kV ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2569 เฉพาะเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้
2 ช่องจราจร ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้า-ออก ที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 0072 6522 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline