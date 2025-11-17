กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรก่อนเข้าด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช 18 พ.ย. เวลา 10.00 – 15.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) (งานโยธา) โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บริเวณก่อนเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรเตือนงานก่อสร้างบนกำแพงกันตก (Parapet) ของทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ติดตั้งบนกำแพงกันตกเส้นทางที่วิ่งมาจากฝั่งทิศใต้ (จากถนนรามอินทรา กม.8)ก่อนเข้าด่านฯ จตุโชติ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. ติดตั้งบนกำแพงกันตกเส้นทางที่วิ่งมาจากฝั่งทิศเหนือ (จากถนนลำลูกกา) ก่อนเข้าด่านฯ จตุโชติ จำนวน 4 ตำแหน่ง
กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง