รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม ถ.รางน้ำ ฝั่งมุ่งหน้า ถ.พญาไท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนรางน้ำ ฝั่งมุ่งหน้าถนนพญาไท ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถึง 20 มีนาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง