"อนุทิน" เผยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานิ่งสงบดี แต่ยังคุมตลอดแนวชายแดน

วันนี้ (11 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน ว่า นิ่งสงบดีแล้ว ประชาชนชาวไทยที่อพยพออกมาเป็นเวลาเกือบ 20 วัน ได้กลับบ้านแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่ ที่ผ่านมา หลังจากนั้นเหตุการณ์อยู่ในภาวะคงที่ ไม่มีสิ่งบอกเหตุรุนแรง ที่จะเกิดเหตุสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ประมาท มีความพร้อมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาตลอดเวลา และควบคุมสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน
