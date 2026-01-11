ผบ.ตร.ห่วง ปชช.เป็นเหยื่อคดีหลอกลงทุน เตือนรู้ทันเหลี่ยม 3 ขั้นตอนมรณะ

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะคดีหลอกลวงให้ลงทุน ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติคดีออนไลน์ พบว่าเป็นภัยที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากคนร้ายทำเป็นขบวนการ มีการวางแผนใช้จิตวิทยาและเครื่องมือทางเทคโนโลยีสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่ออย่างแนบเนียน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอตีแผ่พฤติการณ์และลำดับขั้นตอนการก่อเหตุของกลุ่มคนร้าย เพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม 3 ขั้นตอนมรณะ ดังนี้
1. ใช้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง หรือ คอร์สเรียนลงทุนฟรี เป็นเหยื่อล่อ–มิจฉาชีพจะเริ่มจากการยิงโฆษณาผ่าน Facebook, TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ โดยมักแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบริษัทมหาชน อ้างว่ามีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้น ๆ หรือคอร์สเรียนลงทุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อดึงดูดความสนใจ
2. หลอกให้ติดตั้ง “แอปพลิเคชันลงทุนปลอม” – เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ คนร้ายจะส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อยู่นอกเหนือจาก Store มาตรฐาน (Google Play/App Store) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเถื่อนที่ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อแสดงตัวเลขยอดเงินและกราฟกำไรลวงตา ให้เหยื่อตายใจว่าเงินกำลังงอกเงย แต่แท้จริงแล้วเงินที่โอนไป ไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงแต่อย่างใด
3. สร้างความน่าเชื่อถือผ่าน “กลุ่มไลน์หน้าม้า” - เพื่อรีดเงินจากเหยื่อให้ได้มากที่สุด คนร้ายจะดึงเหยื่อเข้ากลุ่มไลน์ที่มี “ตัวละครจัดตั้ง” ได้แก่ โค้ชหรือกูรูปลอม และ “หน้าม้า” จำนวนมาก ที่คอยโพสต์สลิปโอนเงิน โชว์ความร่ำรวย หรือเชียร์ให้ลงทุนเพิ่ม เพื่อสร้าง “อุปทานหมู่” หลอกลวงว่าได้รับเงินจริง ทำให้เหยื่อเกิดความโลภและหลงเชื่อโอนเงินลงทุนเพิ่มจนหมดตัว
