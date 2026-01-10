สตช.จัดกิจกรรมงานวันเด็กฯ หวังสร้างความสุข กระชับสัมพันธ์ครอบครัวตำรวจ

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่สนามกีฬาอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสุข มอบรอยยิ้ม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตำรวจ ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุตรหลาน ของ ผบ.ตร. การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ การมอบทุนการศึกษา และรางวัลต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
