ไฟไหม้ใหญ่! โบสถ์วอนเดลเคิร์กในเนเธอร์แลนด์คืนส่งท้ายปี ก่อน กม.ห้ามขายดอกไม้ไฟมีผลบังคับใช้

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเนเธอร์แลนด์ เผชิญกับเหตุรุนแรงจากดอกไม้ไฟในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในก่อนในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งปี 2568 เป็นปีสุดท้าย ก่อนที่การห้ามขายดอกไม้ไฟทั่วประเทศจะมีผลบังคับใช้ หลังจากที่แพทย์ ตำรวจ นักดับเพลิง และนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รณรงค์ห้ามขายดอกไม้ไฟมานานหลายปี
โบสถ์วอนเดลเคิร์ก (Vondelkerk) ในกรุงอัมสเตอร์ดัมซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ถูกไฟไหม้ในช่วงเที่ยงคืนระหว่างคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตำรวจยังสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ โบสถ์แห่งนี้เป็นสไตล์นีโอโกธิค ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะวอนเดลปาร์ค
นอกจากนี้ ยังมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดอกไม้ไฟทำให้วัยรุ่นชายอายุ 17 ปีและชายอายุ 38 ปีเสียชีวิต โรงพยาบาลในเมืองรอตเตอร์ดัมรายงานว่ารักษาผู้ป่วย 14 ราย รวมถึงผู้เยาว์ 10 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา โดยมี 2 รายเข้ารับการผ่าตัด
