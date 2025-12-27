“เป็ด วีระศักดิ์” บินตรงรับรางวัลใหญ่ หนังสั้น “ยังรักกัน” คว้ารางวัลชนะเลิศ (Winner-Staff Pick) เวที ARFF Barcelona 2025 ขอบคุณ “ออม - แม่ก้อย” ถ่ายทอดสุดลึกซึ้งทรงพลัง

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยังรักกัน” ผลงานกำกับโดย “เป็ด วีระศักดิ์ แสงดี” สร้างชื่อให้วงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้ง หลังคว้ารางวัล Winner - Staff Pick จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Around International Film Festival หรือ ARFF Barcelona 2025 โดยพิธีมอบรางวัลประจำปีจัดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดย เป็ด วีระศักดิ์ ผู้กำกับได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเอง
ผลงานเรื่องนี้ได้รับเกียรติจาก “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” นักแสดงสาวมากความสามารถแห่งยุค และ “ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ” มาร่วมแสดงนำในบทบาทแม่-ลูก ถ่ายทอดสายใยและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งได้อย่างงดงามและทรงพลัง ด้านการอำนวยการสร้าง ได้รับการสนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งนอกจากจะมุ่งผลักดันผลงานที่สะท้อนประเด็นสังคมร่วมสมัยแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นภารกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้าในการพัฒนาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย
“ความตั้งใจแรกของผมคือ อยากเล่าเรื่องความเห็นต่างทางการเมืองภายในครอบครัวแบบเรียบง่าย แต่จริงใจ และอบอวลไปด้วยความรัก ถ่ายทอดความรักระหว่างแม่-ลูก ผ่านการแสดงของ ออม กรณ์นภัส และ ก้อย นฤมล ซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งจนทำให้คณะกรรมการและทีมงานเฟสติวัลเลือกให้ผลงานนี้โดดเด่นที่สุดในสายตา รางวัลนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่เป็นของทีมงานไทยทุกคนที่เชื่อว่า ความรักมีพลังเปลี่ยนความคิดผู้คนได้” ผู้กำกับ เป็ด วีระศักดิ์ แสงดี กล่าวหลังจากคว้ารางวัล Winner - Staff Pick
สำหรับ Around International Film Festival (ARFF) ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์อิสระระดับนานาชาติที่มีเครือข่ายกว้างขวาง โดยมีเวทีจัดงานใน 4 เมืองหลักของยุโรป ได้แก่ บาร์เซโลนา, ปารีส, อัมสเตอร์ดัม และเบอร์ลิน มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ระดับโลกให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และผลงานมีคุณภาพ โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันมาตรฐานของภาพยนตร์ไทยในสายตานานาชาติ
ทั้งนี้ รางวัล Staff Pick ถือเป็นรางวัลพิเศษที่คณะผู้จัดเทศกาลคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยเน้นความโดดเด่นด้านแนวคิด วิธีเล่าเรื่อง และศิลปะการสร้างภาพยนตร์ ซึ่ง “ยังรักกัน” ได้รับการยกย่องว่า สามารถถ่ายทอดประเด็นครอบครัวและอารมณ์ร่วมได้อย่างลึกซึ้งและมีเอกลักษณ์
การได้รับรางวัลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของผู้กำกับและทีมงานไทย ตอกย้ำศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีระดับโลก