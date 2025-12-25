“สีจิ้นผิง” เรียกประชุมรัฐวิสาหกิจ ประกาศิตให้เป็นเสาหลักพัฒนาประเทศชาติ

สื่อทางการจีน ซินหัวเผยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกประชุมกลุ่มรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ สั่งการให้กลุ่มรัฐวิสาหกิจทำบทบาทหน้าที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลักดันเทคโนโลยีใจกลางในการพัฒนาประเทศจีนสู่สังคมทันสมัย
“กลุ่มรัฐวิสาหกิจจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบและภารกิจที่จะต้องแบกรับและรับใช้นโยบายหลักของรัฐและพรรคฯให้ดีและมากยิ่งขึ้น” สีกล่าวย้ำในการประชุมกลุ่มผู้นำรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในรายงานข่าวไม่เผยรายละเอียดเกี่ยวกับเข้าร่วมการประชุมฯนี้ ซึ่งจัดเมื่อวันจันทร์และอังคาร (22-23 ธค.) ที่ผ่านมา
รัฐวิสาหกิจจะต้องส่งเสริมแรงแข่งขัน และสร้างกิจการระดับโลก โดยที่ยังอิงอยู่กับรากฐานของภาคเศรษฐกิจจริง (real economy) และผลักดันความคืบหน้าก้าวใหญ่ในเทคโนโลยีใจกลางที่สำคัญ
ขณะนี้ประเทศจีนอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสำคัญ โดยปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 และจะเริ่มดำเนินแผนพัฒนาฯฉบับที่ 15 จากปี 2026-2030 ซึ่งจีนวางเป้าหมายยกระดับการพัฒนา1ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังต้องเผชิญสงครามการค้าและการแข่งขันเทคโนโลยีกับสหรัฐฯต่ออีก
ที่มาข่าวและภาพ เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่ง โพสต์ 4