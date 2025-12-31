ผบ.ตร.ระดมกำลังตำรวจกว่า 3 หมื่นนายดูแลความปลอดภัยปีใหม่ เสริมอีกกว่า 7 พันนาย คุมเข้มงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ

ผบ.ตร. สั่งการระดมกำลังตำรวจกว่า 30,000 นาย ดูแลความปลอดภัยและการจราจรตลอดช่วงปีใหม่ เสริมกำลังอีกกว่า 7,300 นาย ดูแลสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ ผบ.ตร.ควบคุมเอง 24 ชั่วโมง
วันนี้ (31 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 ได้สั่งการระดมกำลังตำรวจทั่วประเทศกว่า 30,000 นาย ดูแลความปลอดภัยและการจราจร เน้นย้ำมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมอบหมาย รอง ผบ.ตร.ที่ดูแลรับผิดชอบงานต่าง ๆ กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ได้กำชับให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเครือข่ายใยแมงมุม ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีสถานที่ต่าง ๆ จัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จำนวน 337 แห่ง ทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ ที่มีคนร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จำนวน 36 แห่ง โดยในกรุงเทพมหานครมีจุดจัดงานขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ไอคอนสยาม, ถนนข้าวสาร, เซ็นทรัลเวิลด์, ราชมังคลากีฬาสถาน, เอเชียทีค และวันแบงค็อก ได้สั่งระดมกำลังตำรวจกว่า 7,300 นาย เสริมการปฏิบัติทุกจุดทั่วประเทศ
สำหรับบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจ (ฝากบ้าน 4.0) ได้กำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนฝากบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 พบว่าตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2568 มีประชาชนฝากบ้านทั้งสิ้น 6,324 หลัง โดยใช้วิธีลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน (Vacation House Watch)” จำนวน 5,620 หลัง และลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ จำนวน 704 หลัง ในจำนวนนี้รับคืนบ้านแล้ว 119 หลัง คงเหลือในความดูแลตามโครงการ จำนวน 6,205 หลัง โดยทุกหลังปลอดภัย
ด้านการจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ระดมกำลังตำรวจจราจรกว่า 23,000 นาย ในการอำนวยการจราจร ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมกว่า 3,000 จุด ทั่วประเทศ กำชับมาตรการป้องกัน และลดความสูญเสีย ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อหาหลักที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถระหว่างเมาสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อค เป็นต้น
นอกจากนี้ ผบ.ตร. กล่าวว่า ในคืนวันเคานต์ดาวน์นี้กำชับตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่มีการจัดงานขนาดใหญ่และจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และการสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรเคร่งครัด ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจากการเมาแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดย ผบ.ตร.จะกำกับ ควบคุมดูแล ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
หากพี่น้องประชาชนประสบ พบเหตุร้าย หรือขอความช่วยเหลือ แจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง