เปิดสถิติวันแรก 7 วันอันตราย จับเมาแล้วขับเฉียด 4 พันราย รอง ผบ.ตร.ย้ำโทษหนัก จำคุก–ปรับสูงสุด 1 แสน

รอง ผบ.ตร. เผยมาตรการดูแลคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตรวจเข้มสถานบันเทิงและสถานที่เคาต์ดาวน์ขนาดใหญ่ “ก่อนเข้า ตรวจบัตร … ก่อนกลับ ตรวจเมา” เผยวันแรก 7 วันอันตราย จับกุมกว่า 7.7 หมื่นราย พบเมาแล้วขับเกือบ 4 พันราย ย้ำโทษหนักผู้กระทำผิดซ้ำ
วันนี้ (31 ธ.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีประชาชนเดินทางและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเพิ่มความเข้มข้นในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุร้ายแรง เพื่อป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากผลการปฏิบัติในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น พบการจับกุมผู้กระทำความผิด 10 ข้อหาหลัก รวม 77,898 ราย โดยเป็นความผิดฐานเมาแล้วขับ 3,898 ราย สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น โดยพบผู้กระทำผิดซ้ำฐานเมาแล้วขับภายในระยะเวลา 2 ปี จำนวน 33 ราย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับโทษในอัตราที่สูงขึ้น โดยเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท พร้อมให้ศาลสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และต้องถูกส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนทางกฎหมาย ขณะที่การกระทำความผิดฐานเมาแล้วขับในครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยศาลสามารถใช้ดุลพินิจลงโทษทั้งจำคุกและปรับ เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ค่ำคืนนี้ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตำรวจตรวจเข้มทุกสถานบริการและสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ เน้นย้ำ “ก่อนเข้า ตรวจบัตร … ก่อนกลับ ตรวจเมา” โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนทุกคน ต้องการเห็นทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัย
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มแล้วขับ เคารพกฎหมายจราจร และร่วมกันสร้างความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม