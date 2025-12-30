ผบ.ทร.ส่งสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดี-กำลังใจไปยังกําลังพลกองทัพเรือทุกนาย

พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งสารอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ระบุว่า เนื่องในโอกาสใกล้วันขึ้นปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดี ความห่วงใย และกำลังใจไปยังกําลังพลกองทัพเรือทุกนายไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ปกติ หรือหน่วยงานสนับสนุน ในทุกภารกิจของกองทัพเรือ ในขณะที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข กําลังพลกองทัพเรือยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงการรักษาอธิปไตย การช่วยเหลือประชาชนและภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
ในนามของกองทัพเรือ“ขอขอบคุณกําลังพลทุกนาย ในความเสียสละ ความอดทนและความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่” “กำลังพลทุกยศทุกตำแหน่ง คือกำลังหลัก และความภาคภูมิใจจองกองทัพเรือ” รวมถึงเป็นที่พึ่งและความอุ่นใจของประชาชนชาวไทย