ผบ.ทร.ห่วงใยกำลังพล เสี่ยงภัยใกล้แนวชายแดน

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ แจ้งว่า พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความห่วงใยต่อกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สู้รบและพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้แนวชายแดน เป็นอย่างยิ่ง โดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ทุกหน่วยดูแลความปลอดภัย ความเป็นอยู่ สุขภาพและการสนับสนุนด้านต่างๆ แก่กำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถ
ผู้บัญชาการทหารเรือย้ำว่า กำลังพลทุกระดับชั้น ทุกนาย คือกำลังสำคัญของกองทัพเรือ และทุกคนกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบและความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกนายปฏิบัติงาน ด้วยความระมัดระวัง ยึดหลักยุทธวิธีอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลกันและกันในทุกสถานการณ์
กองทัพเรือยืนเคียงข้างกำลังพลทุกนาย และพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย