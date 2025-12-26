วัฒนธรรมพังงานำ ขรก.ร่วมกิจกรรมรำลึกครบ 21 ปี ภัยพิบัติสึนามิถล่มอันดามันปี 47

วันนี้ (26 ธ.ค.) นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สึนามิฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกครบรอบ 21 ปี เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน เมื่อปี 2547 ที่อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ อบต.บางม่วง หน่วยงานท้องถิ่น และพี่น้องเครือข่ายผู้ประสบภัย เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิดังกล่าว ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 228,000 ราย ในจำนวนนั้น มีทั้งชาวต่างชาติ และเป็นคนไทยที่ทั้งเสียชีวิต และสูญหายราว 8,800 ราย ในหลายจังหวัดริมชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
