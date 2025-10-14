ป.รวบ"บังอับ" แทงเพื่อนซี้ปางตายในวงเหล้า ปมทะเลาะเรื่องผู้หญิง

ตำรวจกองปราบตามรวบ"บังอับ" ทะเลาะกับเพื่อนซี้เรื่องผู้หญิงในวงเหล้า ก่อนชักมีดแทงสาหัส
วันนี้ (14 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ต.สฤษดิ์ ชำนิไกร สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายนภดล หรือ บังอับ อายุ 50 ปี ตามหมายจับ ศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 472/2552 ลง 24 ก.ค.52 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ได้ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทั้งนี้เมื่อปี 51 ขณะนายนภดล ผู้ต้องหา นั่งดื่มเหล้ากับ นายเอ (นามสมมติ) เพื่อนสนิท ระหว่างนั้นได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องชู้สาว นายนภดล จึงใช้มีดแทง นายเอ จนบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวนานนับเดือน ต่อมาผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองภูเก็ต ก่อนพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายนภดล หนีไปกบดานในพื้นที่ จ.พังงา กว่า 10 ปี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป