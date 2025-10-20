ฮือฮา พังงาเปิดจุดเช็กอินใหม่สุดอันซีน "กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า" แห่งเขาหลัก สวยแปลกตาที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าอาถรรพ์

พังงาเปิดตัวที่เที่ยวจุดเช็กอินแห่งใหม่สุดอันซีน "กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า"
กับประติมากรรมธรรมชาติ กลุ่มหินเรียงรายสวยแปลกตาริมทะเลที่ "หาดเขาสะบ้า" แห่งย่านเขาหลัก ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้มีเรื่องเล่าขานอันลี้ลับอาถรรพ์เชื่อมโยงกับหินประหลาดกลุ่มนี้
“เขาหลัก” อำเภอตะกั่วป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก พื้นที่เขาหลักมีชายหาดที่สวยงามจำนวนมากอยู่ติดกับทะเลอันดามันเริ่มจาก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง ไล่ไปจนถึงบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้จักโดยรวม ๆ ว่า "ย่านหาดเขาหลัก"
วันนี้ที่ย่านหาดเขาหลัก มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็กอินแห่งใหม่ คือ "กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า" ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมถึงชาวพังงาหลาย ๆ คนก็ยังไมรู้จักกับสถานที่แห่งนี้
หาดเขาสะบ้า ตั้งอยู่ระหว่างหาดปากวีปและแหลมปะการัง หมู่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นชายหาดที่ยังคงมีธรรมชาติอันสมบูรณ์ ด้านบนชายหาดเป็นป่าและภูเขาขนาดเล็ก ส่วนหน้าชายหาดจะเป็นหาดทรายสลับกับกลุ่มหินรูปร่างแปลกตาน่าทึ่ง จนหลายคนเรียกว่า "กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า" ที่เป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา
กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหินผิวเรียบทรงแบนรีคล้าย "ลูกสะบ้า" หรือที่บางคนจินตนาการ เรียกว่า "หินฟันฉลาม" หรือ "หินหอยแมลงภู่" ตั้งวางอยู่เรียงรายหลายก้อน บนชายหาดริมทะเลเขาหลัก โดยหินบางส่วนได้ถูกน้ำทะเลซัดกัดกร่อนล้มลงไปตามกาลเวลาไปแล้วเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ที่ทะเลหน้าหาดบางช่วงยังมีกลุ่มโขดหินที่เป็นที่อยู่อาศัยของ "หอยติบ" หรือ "หอยนางรมพันธุ์เล็ก" ที่ชาวบ้านในพื้นที่จะอาศัยช่วงน้ำทะเลลดใช้เหล็กแหลมแซะเปลือกหอยนำตัวหอยกลับมากินและขายสร้างรายได้
สำหรับกลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า นอกจากจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ธรรมชาติได้สรรสร้างกลุ่มก้อนหินเหล่านี้ให้มีรูปร่างสวยแปลกตาน่ายลแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่บริเวณหาดสะบ้า ยังมีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานสืยต่อกันมา ถึงที่มาของชื่อหาดเขาสะบ้า ว่า
...ในสมัยโบราณบริเวณป่าเหนือชายหาดแห่งนี้จะมีภูเขาและถ้ำ บนภูเขาจะมีเถาลูกสะบ้าเป็นจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ถ้ำนั้นเล่ากันว่ามีความลึกมาก ข้างในมีสมบัติอยู่แต่มีสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับ ไม่มีใครสามารถนำสมบัติออกไปได้ จึงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำแห่งนี้...
ในตำนานยังเล่าว่า เคยมีคนนำไก่ปล่อยเข้าไปในถ้ำ พบว่าไก่ไปโผล่อยู่ในป่าที่อยู่ห่างออกไป 3-4 กิโลเมตร ต่อมาได้มีหินลักษณะแบน ๆเหมือนลูกสะบ้าถล่มลงมาปิดปากถ้ำและหินบางส่วนก็ได้กระเด็นกลิ้งมาปักเป็นแนวอยู่ที่หน้าหาด ลักษณะเหมือนกับการตั้งวางลูกสะบ้า อันเป็นที่มาของ กลุ่มหินแปลก หาดเขาสะบ้า ที่วันนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็กอินสุดอันซีนแห่งใหม่ในจังหวัดพังงา
ทั้งนี้หลังกลุ่มหินแปลกแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จัก ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมหืน พร้อมพักผ่อนนอนอาบแดด ขณะที่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เริ่มเข้ามาถ่ายภาพเช็คอินกันมากขึ้น