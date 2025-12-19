ชาวศรีสะเกษชี้โพลเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อความคิด ปชช.ถึง 80% แต่ไม่ได้เป็นตัวชี้ขาด

นายช่วงวิทย์ อุดมธนากรกุล ประชาชน จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยถึงมุมมองต่อการทำโพลเลือกตั้งว่า การทำโพลถือเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่ง สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยมองว่าโพลเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนประมาณร้อยละ 70–80 แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดทั้งหมด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต่างมีพรรคการเมืองในใจอยู่แล้ว
นายช่วงวิทย์ ระบุว่า ปัจจัยด้านตัวบุคคล เช่น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรค ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจมากนัก โดยตนเองจะพิจารณาจาก “พรรคการเมือง” เป็นหลัก มากกว่าตัวบุคคลที่เข้ามาภายหลัง หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ พร้อมทั้งนำผลงานที่ผ่านมา นโยบาย และทิศทางการทำงานของแต่ละพรรค มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
สำหรับรัฐบาลที่ประชาชนต้องการในขณะนี้ นายช่วงวิทย์มองว่า ควรเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ และมีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหาชายแดน และการจัดการกับอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนให้ความสำคัญและต้องการเห็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
