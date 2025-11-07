ป.ป.ส. รวบผู้ต้องหาต่างชาติ รับจ้างแปะ QR Code ขายยาเสพติดในภูเก็ต

MGR Online - โฆษก ป.ป.ส. ย้ำจุดยืน! จับกุมหนุ่มต่างชาติ รับว่าจ้างตระเวนติดสติกเกอร์ QR Code โฆษณาขายยาเสพติดทั่วเมืองภูเก็ต ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทย
วันนี้ (7 พ.ย.) น.ส.อารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เผยถึงผลการจับกุม Mr. Semen (นายซีเมน) ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีโฆษณายาเสพติดออนไลน์ ซึ่งเป็นปฏิบัติการบูรณาการของสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นย้ำว่า การปราบปรามอาชญากรข้ามชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือภารกิจหลักในการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
สำนักงาน ป.ป.ส. ภายใต้นโยบายของรัฐบาล และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ขอประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่า เราจะไม่เพิกเฉยต่อชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทย การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในกรณีนี้ คือการประกาศว่าเราจะติดตามอาชญากรข้ามชาติกลุ่มอื่นๆ จนถึงที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ด้าน น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวว่า การติดตามจับกุมผู้ต้องหารายนี้ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ของเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 8 ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ตระเวนติดสติกเกอร์ QR Code โฆษณาขายยาเสพติดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตนั้น เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง ทั้งยังบ่อนทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างร้ายแรง
น.ส.อารีภักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่การสืบสวน จนสามารถระบุตัวตนของนายซีเมนฯ และขออนุมัติหมายจับได้สำเร็จ แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีจากภูเก็ตไปยังเกาะสมุย อย่างไรก็ตาม ด้วยการประสานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำให้สามารถติดตามและจับกุมตัวได้อย่างรวดเร็ว
"จากการสอบสวนเบื้องต้น นายซีเมนฯ รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ให้ทำหน้าที่ติดสติกเกอร์ โดยได้รับค่าจ้างเป็นสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการใหญ่ และสำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังต่อไป"
น.ส.อารีภักดิ์ ยังเน้นย้ำว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณพลเมืองดีและสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติ หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด “ท่านแจ้ง เราจับ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและลดความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด