xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ตั้งเป้าปี 69 ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวในไทย 6.7 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวน 6.7 ล้านคน ภายในปี 2569 โดยเติบโตขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจากปีนี้ ที่คาดว่ามีประมาณ 4.5 ล้านคน จากปัจจัยบวก ทั้งการเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและเป็นผลบวกต่อภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ของจีน

นอกจากนี้ ยังประกาศใช้แคมเปญหลักเจาะตลาดจีนอย่าง จงไท่อี้เจียชิน หรือ จีนไทยครอบครัวเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และอีเวนต์ เทศกาลประเพณีต่างๆ ทุกเดือนตลอดปี