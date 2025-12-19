ททท.ตั้งเป้าปี 69 ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวในไทย 6.7 ล้านคน

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจำนวน 6.7 ล้านคน ภายในปี 2569 โดยเติบโตขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจากปีนี้ ที่คาดว่ามีประมาณ 4.5 ล้านคน จากปัจจัยบวก ทั้งการเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและเป็นผลบวกต่อภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ของจีน
นอกจากนี้ ยังประกาศใช้แคมเปญหลักเจาะตลาดจีนอย่าง จงไท่อี้เจียชิน หรือ จีนไทยครอบครัวเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และอีเวนต์ เทศกาลประเพณีต่างๆ ทุกเดือนตลอดปี
