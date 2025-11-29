พระนครศรีอยุธยา - ททท.อยุธยาชวนคอกาแฟเปิดประสบการณ์ “Ayutthaya Coffee Festival 2025” รวมร้านกว่า 100 ร้าน ที่คุ้มขุนแผน ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. นี้
วันนี้( 29 พ.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดงาน Ayutthaya Coffee Festival 2025 ครั้งที่ 2 โดยมีร้านกาแฟ เบเกอรี่ อาหาร รวมกว่า 100 ร้าน พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน งานจัดขึ้น 2 วัน วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้ เวลา 07.00 – 20.00 น. ที่คุ้มขุนแผน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศวันแรกคึกคักตั้งแต่เช้า มีทั้งคนอยุธยา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติต่างเดินทางมาชิมกาแฟจากร้านดังที่มารวมตัวกันกว่า 50 ร้าน รวมถึงร้านอาหารและเบเกอรี่หลากหลายสไตล์
ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ยังจัดกิจกรรมให้ร่วมเล่นเพื่อรับของรางวัล คูปองเงินสด และของพิเศษมากมาย เสริมบรรยากาศให้มีสีสันยิ่งขึ้น
ภายในงานยังมีโซนศิลปะจากผู้พิการหูหนวก บริการวาดภาพเหมือน การแสดงบทเพลงจากนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และศิลปินอีกหลายราย รวมถึงบริการนวดแผนไทยจากโรงพยาบาลอุทัย ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ผ่อนคลายไปพร้อมกับดื่มด่ำกลิ่นหอมของกาแฟ
งาน Ayutthaya Coffee Festival 2025 ครั้งที่ 2 เปิดให้เข้าชมวันนี้ – พรุ่งนี้ เวลา 07.00 – 20.00 น. ที่คุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา