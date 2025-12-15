กต.ติงกัมพูชาเข้าข่ายละเมิด กม.ระหว่างประเทศ หลังไม่เปิดด่านให้คนไทยกลับ ปท.

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาระงับการเดินทางของคนไทยในกัมพูชา ไม่ให้เดินทางผ่านจุดผ่านแดนทางบกกลับประเทศไทย ว่า ประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกให้พลเมืองกัมพูชาเดินทางออกจากประเทศไทยทางบกแล้ว แต่ฝ่ายกัมพูชากลับไม่เปิดด่านให้คนไทยที่อยู่ในกัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศไทยทางบก ซึ่งมาตรการดังกล่าวของกัมพูชาอาจเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 พลเรือนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตลอดเวลา และมีสิทธิในการเดินทางออกจากประเทศ เพราะพลเรือนถือเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ จึงไม่ควรถูกปฏิบัติราวกลับเป็นผู้ขัดในสถานการณ์