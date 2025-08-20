อีก 1 ความผิด เขมรขุด “หลุมขวาก” บนภูมะเขือดักทหารไทย ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา

พบอีกปม เขมรวางหลุมขวากบนภูมะเขือ ดักทำร้ายทหารไทย ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ผิดอนุสัญญาเจนีวา และอนุสัญญา CCW
จากกรณีที่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร.) ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อย ร.132 พัน.13 (ฐานเหนือเมฆ) ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ทิ้งไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาเมื่อตรวจสอบภายในเครื่อง นอกจากพบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทหารกัมพูชากำลังนำทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ไปลักลอบฝังในพื้นที่ชายแดนไทยแล้ว ยังมีภาพการขุดหลุมขวากเพื่อดัดทำร้ายทหารไทยด้วย
ข้อมูลในเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ระบุว่า หลุมขวาก คือ เครื่องมือดักสัตว์ หรือคน ทำด้วยไม้ หรือเหล็กปลายแหลม ใช้งานโดยปักด้ามลงไปในหลุมดิน พรางตาด้วยตะแกรงไม้ และใบไม้
พบในพี้นที่ภูมะเขือ ชี้ชัดกัมพูชาทำจริง เป็นกับดักที่เสี่ยงต่อพลเรือน ซึ่งละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผิดอนุสัญญาเจนีวา และอนุสัญญา CCW (Protocol II)