ศธ.สั่งปิด 641 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนชั่วคราว และปิด 4 รพ.ชายแดน จ.สระแก้ว

วันนี้ (8 ธ.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมา ส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย รวมถึงสถานศึกษาที่อยู่ในจุดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสระแก้ว
ทั้งนี้ โรงเรียนที่ปิดเรียนในแต่ละจังหวัด ได้แก่
1. จังหวัดสุรินทร์ ปิดรวม 145 แห่ง แบ่งเป็น สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 123 แห่ง และ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 22 แห่ง
2. จังหวัดศรีสะเกษ ปิดรวม 170 แห่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 159 แห่ง และ สพม.ศรีสะเกษ จำนวน 11 แห่ง
3. จังหวัดอุบลราชธานี ปิดรวม 54 แห่ง จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 50 แห่ง และในอำเภอรอยต่อ 4 แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ปิดรวม 127 แห่ง โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 65 แห่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 53 แห่ง และโรงเรียน สพม.
4. จังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มอีก 9 แห่ง
5. จังหวัดสระแก้ว ปิดรวม 147 แห่ง แบ่งเป็น สพป.สระแก้ว เขต 1 จำนวน 23 แห่ง เขต 2 จำนวน 117 แห่ง และ สพม.สระแก้ว อีก 7 แห่ง
สำหรับโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประกาศปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลชายแดน 4 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ได้แก่
- โรงพยาบาลตาพระยา
- โรงพยาบาลโคกสูง
- โรงพยาบาลอรัญประเทศ
- โรงพยาบาลคลองหาด
มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 ธ.ค. 2568) เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และยังเปิดให้บริการ “เฉพาะแผนกอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยวิกฤต” ตลอด 24 ชั่วโมง