ญี่ปุ่นเตือนภัยภูมิภาคคิวชู - จังหวัดยามางูจิ ระวังดินถล่ม-น้ำท่วมจากฝนตกหนัก

ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (เจเอ็มเอ) ประกาศเตือนภัยการเกิดดินถล่มและน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำของภูมิภาคคิวชู และจังหวัดยามางูจิ

ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดนางาซากิ จังหวัดมิยาซากิ จังหวัดโออิตะ จังหวัดฟุกุโอกะ จังหวัดซางะ และจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งเจเอ็มเอประกาศว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงเผชิญกับฝนตกหนัก

รายงานยังระบุว่า ภูมิภาคแห่งนี้ กำลังเผชิญกับฝนตกหนักที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น เมืองคิริชิมะ ในจังหวัดคาโงชิมะ มีปริมาณฝนสะสม 500 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง มากกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนสิงหาคม ถึงสองเท่า