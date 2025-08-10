ญี่ปุ่นเตือนภัยภูมิภาคคิวชู - จังหวัดยามางูจิ ระวังดินถล่ม-น้ำท่วมจากฝนตกหนัก

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (เจเอ็มเอ) ประกาศเตือนภัยการเกิดดินถล่มและน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำของภูมิภาคคิวชู และจังหวัดยามางูจิ
ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดนางาซากิ จังหวัดมิยาซากิ จังหวัดโออิตะ จังหวัดฟุกุโอกะ จังหวัดซางะ และจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งเจเอ็มเอประกาศว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงเผชิญกับฝนตกหนัก
รายงานยังระบุว่า ภูมิภาคแห่งนี้ กำลังเผชิญกับฝนตกหนักที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น เมืองคิริชิมะ ในจังหวัดคาโงชิมะ มีปริมาณฝนสะสม 500 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง มากกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนสิงหาคม ถึงสองเท่า
