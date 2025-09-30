"นฤมล" ย้ำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ต้องขออนุญาตก่อนรับเงินอุดหนุนตามรอบเรียน

“รมว.นฤมล” ประชุม กศจ.กทม.ย้ำ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ต้องขออนุญาตก่อน รับเงินอุดหนุนตามรอบเรียน
เมื่อวันที่ (30 ก.ย.) ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กทม.) ครั้งที่ 6/2568 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศธจ.กทม.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 พร้อมเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2569 ของ สพป.กรุงเทพมหานคร, สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เปิดเผยว่า ตนสนับสนุนข้อสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวใน 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้จัดการศึกษาที่จะดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวได้ ต้องได้รับการอนุญาตก่อน จึงจะดำเนินการจัดการศึกษาได้ตามที่ขออนุญาต แม้ว่าจะดำเนินการยื่นขออนุญาตได้ตลอดเวลา และผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแล้ว จะได้รับเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา ตามรอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสนับสนุนให้ เช่น ในภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม) หรือ ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน) หากขออนุญาตระหว่างภาคเรียน จะได้รับเงินอุดหนุนในภาคเรียนต่อไป ไม่สามารถให้ย้อนหลังได้
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบการขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ของ สพป.กรุงเทพมหานคร และ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าวได้มีคำสั่งให้ยกเลิกแล้ว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 พร้อมรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการย้ายภูมิลำเนา ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา