ผบ.ตร.สั่ง ตชด.-ภูธรจังหวัด เตรียมพร้อม 100% สนับสนุนกองทัพตรึงชายแดน

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่แนวชายแดนของ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ช่วยอพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัย หลังจากช่วงบ่ายวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน ทำให้ฝ่ายไทยต้องโต้ตอบ เกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ทางกองทัพภาคที่ 2 ประเมินว่าสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน แนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนดังกล่าวอพยพ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ตำรวจทุกหน่วยโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และตำรวจภูธร ทั้ง 4 จังหวัด เตรียมพร้อมกำลัง 100% พร้อมร่วมยุทธการสนับสนุนกองทัพในภารกิจรักษาอธิปไตยทันทีที่มีการร้องขอ ขณะเดียวกัน ให้ดำเนินการตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยการการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินยุทธการ และการสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นไปโดยสะดวก