ผบ.ตร.หารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ พงส. จ่อตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปด่วน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพนักงานสอบสวน เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปโดยด่วน
วันนี้ (3 ธ.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน และคณะ ได้เดินทางไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือกับ นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในเรื่องเงินเพิ่มและค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน
จากการหารือร่วมกันในเบื้องต้น จะได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดต่อไป