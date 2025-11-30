ทส.ระดมพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูหาดใหญ่ วันที่ 2 เก็บขยะกว่า 80 ตัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการ “Big Cleaning คืนความสุข คนสงขลา” อย่างเข้มข้นเป็นวันที่สอง โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. กว่า 600 นาย ภายใต้แนวคิด “ทส.หนึ่งเดียว” บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทหารและฝ่ายปกครอง เข้าฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะสำคัญในเมืองหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสามารถเก็บขยะและโคลนตมได้มากกว่า 80 ตัน พร้อมแจกจ่ายอาหารปรุงสุกกว่า 4,600 ชุด
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ทส. ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อคืนความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้รับข้อสั่งการดังกล่าว จึงได้สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2, 4, 5 และ 6 ร่วมกับกรมป่าไม้ (ปม.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รวมกว่า 600 นาย เข้าสนับสนุนภารกิจ พร้อมด้วยอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยกว่า 4,000 รายการ ยานพาหนะ 88 คัน รวมถึงรถฉีดน้ำสำหรับทำความสะอาด 112,000 ลิตร และน้ำอุปโภคบริโภค 12,000 ลิตร
เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าฟื้นฟูในหลายพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ วัดหงส์ประดิษฐาราม (วัดคอหงส์) และโรงเรียนเทศบาล 3 โสภณพิทยาคุณนุสรณ์
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมกำลังกว่า 350 นาย เข้าเคลียร์เส้นทางบนถนนเพชรเกษม ซอย 30 ขจัดโคลนตมและสิ่งปฏิกูล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงเร่งฟื้นฟูมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
สำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญเร่งด่วนอย่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ ทส. ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูอย่างเต็มกำลัง โดยมี พล.อ.นพดล ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า ทส. เพื่อกำกับแผนงาน และสั่งระดมกำลังทหาร 300 นาย สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทส. อีกไม่น้อยกว่า 50 นาย เพื่อให้การฟื้นฟูสถานพยาบาลแห่งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่สามารถเก็บขยะ เศษวัสดุ และโคลนตม รวมได้มากกว่า 80 ตัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและสนับสนุนการฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รถครัวสนามเคลื่อนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยกว่า 4,626 ชุด ขณะที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ฯ, เพจผ้าขาวม้าติ่งป่า, มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ฯลฯ บริจาคสิ่งของเพื่อจัดทำ ถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ส่งมอบถึงมือประชาชนในพื้นที่
ในส่วนของการติดตามและวางแผน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนเพื่อดำเนินการทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่หลังจากน้ำท่วม พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 และ 5 จำนวน 55 นาย ได้ใช้โดรนขึ้นสำรวจความเสียหายและวางแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูในพื้นที่ชุมชนมัสยิดสำราญสุข และชุมชนมัสยิดบางมวง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันในความมุ่งมั่นว่า ปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “ทส.หนึ่งเดียว” จะเดินหน้าต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดสงขลาจะกลับมาปลอดภัย พร้อมรองรับการใช้ชีวิตของประชาชนได้อีกครั้ง