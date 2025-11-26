ทบ.สยบข่าวลือ! ยันไม่มี ฮ.ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ตก

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่บริเวณ โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเครื่องที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.15 น. (26 พ.ย. 68) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยืนยันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกประสบอุบัติเหตุตกแต่อย่างใด โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันแล้วว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตก
จากกรณีที่มีการโพสต์ในสังคมออนไลน์ และมีการแชร์ข่าวเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตก ขณะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน อ.หาดใหญ่นั้น ไม่เป็นความจริง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดแชร์ข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือข้อมูลที่บิดเบือน หากมีข้อมูลที่สงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ขณะที่ พ.อ.วัชรกร อ้นเงิน โฆษกกองทัพภาคที่ 4 ยืนยันเช่นเดียวกันว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบกับนักบิน และกองทัพอากาศแล้ว ไม่มีรายงานเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกแต่อย่างใด
