ปภ.แจ้งเตือนพนังกระสอบทรายกั้นน้ำ ม.4 ชุมชนวัดปราสาท จ.สิงห์บุรี ชำรุด ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนเกิดเหตุพนังกระสอบทรายกั้นน้ำ บริเวณ ม.4 ชุมชนวัดปราสาท ทต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ชำรุด ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ ม.4 ชุมชนวัดปราสาท ทต.อินทร์บุรี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม ทต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง