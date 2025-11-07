ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 3 ตำบล จ.สุโขทัย ให้ยกของขึ้นที่สูง -เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.สุโขทัย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.สุโขทัย พบว่าระดับน้ำคลองแม่รำพัน ที่ อ.เมืองสุโขทัย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทำให้ระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย เพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ผู้อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ ทต.บ้านกล้วย ต.ธานี ต.เมืองเก่า และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด”
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ต.บ้านกล้วย ต.ธานี ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง